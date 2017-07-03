Поисковики приостановили розыск пропавшей в ЕАО 3-летней Нади Пыжовой

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

Координационный совет волонтеров принял решение временно свернуть поиски пропавшей в с. Соцгородок ЕАО 3-летней девочки. Две недели работы поисковиков результата не принесли — о судьбе Нади П. так ничего и не известно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА ЕАОMedia.

— Решением координационного совета волонтеров поиски Нади П. временно приостанавливаются. Две недели поисков не принесли результатов. С 13 июня по 1 июля были тщательно обследованы населенные пункты Соцгородок, Даниловка и прилегающие к ним территории, а также протоки Еврейская. Сейчас будет обобщен весь имеющийся у нас материал. Если возникнет необходимость, мы будем проводить поиски точечно. Кроме того, если у следственного комитета или полиции появятся новые факты, версии, и они попросят нашей помощи, поиски возобновятся. Штаб в Соцгородке расформировывается. Основное место базирования будет в г. Хабаровске, — сообщило руководство поисково-спасательного отряда «Амур-поиск».

Напомним, утро 14 июня в Еврейской автономной области началось с чрезвычайной информации— в с. Соцгородок Смидовичского района пропала 3-летняя Надя П. По информации правоохранительных органов, девочку последний раз видели вечером 13 июня.

К поискам несовершеннолетнего сразу подключились сотрудники полиции, МЧС и военнослужащие. По факту исчезновения — возбуждено уголовное дело.

В первый же день поисков в с. Соцгородок из Хабаровска, Биробиджана и Смидовичей стали приезжать волонтеры. К вечеру 14 июня их насчитывалось более 100 человек. Добровольцев делили на отряды по 9−12 человек и закрепляли за секторами. Основная их задача — заглянуть в каждый колодец, овраг, проверить заброшенные строения. В темное время суток, когда волонтеров отпускали по домам, работали дроны с тепловизорами.

Одновременно работали спасатели МЧС. Водолазы ведовства проверяли близлежащие водоемы.