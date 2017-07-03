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03:04 (мск), источник: Вести Приморье

Девушка и ребенок пострадали в ДТП в пригороде Владивостока

Девушка и ребенок пострадали в ДТП на улице на Пальчевского в пригороде Владивостока.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, автомобиль Honda Airwave двигался со стороны улицы Радио в сторону Пальчевского, автомобиль занесло на повороте, вынесло на встречную полосу и он совершил лобовое столкновение с Toyota RAV4.

В результате ДТП пострадала девушка за рулём паркетного джипа и ребенок.

Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили водителя в том, что он находится в нетрезвом состоянии и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина ответил отказом.

Так же на водителя универсала составлен материал по статье 264прим1, так как ранее он был лишен права управления ТС.

Также на место ДТП прибыл настоящий владелец Airwave. Возможно на виновника аварии будет возбуждено дело об угоне, так как он взял машину без спроса.

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