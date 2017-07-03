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04:18 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье ведутся поиски пропавшего мужчины

Сотрудники МЧС присоединились к поискам.

В Партизанском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины, 1987 года рождения, пропавшего в районе ключа «Цыганский» перевал «Корейский», сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

2 июля в 08.50 для проведения поисковых работ из города Находка выдвинулась поисковая группа Находкинского поисков-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 4 человек личного состава и 1 единицы техники.

В настоящее время в поисковых работах задействовано 5 человек и 2 единицы техники от МЧС 4 человека личного состава 1 единица техники.

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