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04:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края похитил телефон у пассажира поезда

40-летнего жителя села Тулучи Ванинского района подозревают в том, что он совершил кражу в поезде Советская Гавань — Владивосток.

По версии следствия, мужчина похитил телефон у спящего пассажира поезда, после этого фигурант вышел на одной из станций. Ущерб составил около 18 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника и вернули гаджет потерпевшему. Сейчас уголовное дело, возбужденное по факту кражи, направлено в суд, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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