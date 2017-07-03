Житель Хабаровского края похитил телефон у пассажира поезда
40-летнего жителя села Тулучи Ванинского района подозревают в том, что он совершил кражу в поезде Советская Гавань — Владивосток.
40-летнего жителя села Тулучи Ванинского района подозревают в том, что он совершил кражу в поезде Советская Гавань — Владивосток.
По версии следствия, мужчина похитил телефон у спящего пассажира поезда, после этого фигурант вышел на одной из станций. Ущерб составил около 18 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника и вернули гаджет потерпевшему. Сейчас уголовное дело, возбужденное по факту кражи, направлено в суд, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на