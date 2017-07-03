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04:21 (мск), источник: VLADNEWS

В День города во Владивостоке погиб байкер

Мужчина скончался в реанимации после тяжелого ДТП.

Вечером на Народном проспекте во Владивостоке произошла авария со смертельным исходом: погиб байкер 1983 года рождения, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что 2 июля около 19:30 водитель мотоцикла Honda CBR 400 RR на скорости наехал на препятствие — бетонный блок. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Это произошло в районе дома № 19 по Народному проспекту.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию с ушибом головного мозга тяжелой степени. Биологическая смерть наступила в 22:40.

Детали ДТП выясняются.

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