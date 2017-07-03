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05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Mazda Axela и «Волга» сгорели на проспекте Маршала Жукова в Иркутске ночью 3 июля

Причина пожара устанавливается.

Возгорание автомобилей Mazda Axela и «Волга» произошло на проспекте Маршала Жукова в Иркутске сегодня ночью, 3 июля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных горели два автомобиля.

— В результате пожара были повреждены моторные отсеки автомобилей. Предварительная причина пожара устанавливается, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара ликвидировали в 02.47.

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