Mazda Axela и «Волга» сгорели на проспекте Маршала Жукова в Иркутске ночью 3 июля

Возгорание автомобилей Mazda Axela и «Волга» произошло на проспекте Маршала Жукова в Иркутске сегодня ночью, 3 июля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных горели два автомобиля.

— В результате пожара были повреждены моторные отсеки автомобилей. Предварительная причина пожара устанавливается, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара ликвидировали в 02.47.