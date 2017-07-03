Mazda Axela и «Волга» сгорели на проспекте Маршала Жукова в Иркутске ночью 3 июля
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
Возгорание автомобилей Mazda Axela и «Волга» произошло на проспекте Маршала Жукова в Иркутске сегодня ночью, 3 июля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
На момент прибытия пожарных горели два автомобиля.
— В результате пожара были повреждены моторные отсеки автомобилей. Предварительная причина пожара устанавливается, — рассказали корр. агентства в
Последствия пожара ликвидировали в 02.47.