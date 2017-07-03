Молодой автолюбитель угнал иномарку у жителя Хабаровского края

На ночь мужчина припарковал машину, не оборудованную сигнализацией, около дома, утром ее уже не было на месте.

Ориентировку на похищенную иномарку передали экипажу ГИБДД. Госавтоинспекторы остановили машину на выезде из города. Им управлял 18-летний злоумышленник. По словам фигуранта, он угнал автомобиль, чтобы покататься. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, машину вернули потерпевшему.