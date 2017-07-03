За смерть подростка на «электрической» кровати в СИЗО Хабаровска наказали 11 сотрудников

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

По результатам прокурорской проверки 11 должностных лиц хабаровского следственного изолятора привлечены к дисциплинарной ответственности по факту смерти несовершеннолетнего заключенного от удара электротоком. Прокуратура края в ходе проверки СИЗО-1 по факту смерти несовершеннолетнего заключенного выявила нарушения Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сообщили ИА AmurMedia в прокуратуре Хабаровского края.

По данному факту следственными органами ранее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Установлено, что наступление смерти несовершеннолетнего арестованного от удара электрическим током явилось следствием неправомерных действий другого заключенного, содержащегося в соседней камере. Между ними имелся длительный конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями путем перекрикивания через стену камер и высказывания угроз физической расправы, о чем сотрудники учреждения достоверно знали.

Однако в нарушение ст. 15, 32 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», согласно которым не допускаются переговоры, передача каких-либо предметов и переписка подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в других камерах, сотрудниками учреждения не принято надлежащих мер для изоляции заключенных и предотвращения конфликта между ними.

Изложенное явилось следствием ненадлежащей организации воспитательной работы среди спецконтингента, неудовлетворительным проведением режимных мероприятий и отсутствием контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства СИЗО-1 г. Хабаровска.

По факту выявленных нарушений закона руководителю краевого управления ФСИН внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к ответственности.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, 11 должностных лиц, в том числе руководитель СИЗО-1 и его заместители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении ряда сотрудников приняты решения о лишении и снижении специальных квалификационных званий.