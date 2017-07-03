В центре Красноярска парень руками и ногами разбил несколько автомобилей

В центре Красноярска молодой человек руками и ногами повредил несколько автомобилей. Инцидент, произошедший во дворах рядом с БКЗ, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

По данным полиции, инцидент произошел вечером 30 июня во дворах домов № 3 по пр. Мира и № 4 по ул. Каратанова. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как парень идет по двору и выборочно ударяет руками и ногами по машинам. Его сопровождал другой мужчина, который пытался успокоить его. ​

Позже стало известно, что машины повредил 20-летний парень, который был в состоянии опьянения. В полиции он сообщил, что его поведение не связано с агрессией к конкретным автовладельцам.

В ведомство на сегодняшний день обратились только два владельца пострадавших машин. Сумма причиненного ущерба устанавливается.