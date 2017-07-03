Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Как недосып влияет на мозг
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ предоставили свидетельства причастности Киева к гибели Боинга
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Волшебники, ведьмы и квиддич
05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре Красноярска парень руками и ногами разбил несколько автомобилей

Инцидент произошел во дворах домов № 3 по пр. Мира и № 4 по ул. Каратанова.

В центре Красноярска молодой человек руками и ногами повредил несколько автомобилей. Инцидент, произошедший во дворах рядом с БКЗ, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

По данным полиции, инцидент произошел вечером 30 июня во дворах домов № 3 по пр. Мира и № 4 по ул. Каратанова. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как парень идет по двору и выборочно ударяет руками и ногами по машинам. Его сопровождал другой мужчина, который пытался успокоить его. ​

Позже стало известно, что машины повредил 20-летний парень, который был в состоянии опьянения. В полиции он сообщил, что его поведение не связано с агрессией к конкретным автовладельцам.

В ведомство на сегодняшний день обратились только два владельца пострадавших машин. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Выпускаемую на «Красмаше» ракету протестируют в конце года
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Арабские страны согласились продлить действие ультиматума Катару
Южная Корея призвала КНДР возобновить встречи разделенных семей
Глава «Почты России» покинет компанию
США сняли запрет на провоз ноутбуков на самолетах из Абу-Даби
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Спорт
А побеждают немцы! Германия выиграла Кубок конфедераций Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь