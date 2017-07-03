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05:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два мужчины спасли жизнь девочке, тонувшей на Лене в Усть-Куте

В Усть-Куте двое мужчин спасли тонувшую шестилетнюю девочку.

У Усть-Куте двое мужчин спасли жизнь шестилетней девочке, тонувшей в реке Лене. Как сообщает 1 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, девочка гостила у 57-летней бабушки в садоводстве «Нефтянник». На какое-то время женщина упустила внучку из виду, и девочка убежала на речку. Зайдя в воду, ребёнок стал захлебываться и тонуть. На помощь девочке поспешили двое мужчин, находившихся на берегу. Они стали нырять в воду в поисках ребенка. Через несколько минут девочку обнаружили, вынесли на берег и провели реанимационные мероприятия.

Как рассказал один из участников спасательной операции — 42-летний Алексей Караулов после оказания первой помощи девочка задышала, но затем стала снова терять сознание. «Мы с моим напарником, не теряя времени, повезли ее на машине навстречу скорой помощи», — добавил он. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранители планируют поощрить неравнодушных граждан за спасение ребёнка.

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