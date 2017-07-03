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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава райцентра в Хабаровском крае: После строительства домов для подтопленцев нас самих начало топить

Как рассказали в администрации Троицкого, во время дождя в село течет вода из Джари.

Источник: Губерния онлайн

Село Троицкое Нанайского района оказалось подтоплено после ливня, который прошел в ночь с четверга на пятницу — пострадали огороды и дороги. Очевидцы считают, что вина за испорченный урожай лежит на местной администрации, однако глава Троицкого объясняет ситуацию большой нагрузкой на «ливневку», сообщает портал «Губерния».

«В ночь на пятницу, 30 июня, в селе прошел дождь. Затопило улицы и приусадебные участки. Днем в пятницу вода только прибывала, а местная администрация бездействовала. Погублены посадки, подтоплены были где-то пять дворов, в домах стояла вода. Власти не прочистили канаву, проходящую вдоль всего села, несмотря на многочисленные обращения граждан. Сейчас вода сошла, но компенсации никакой не обещают», — рассказал очевидец Алексей, который прислал в редакцию портала фото подтопленного Троицкого.

По данным местной администрации, вода уже полностью сошла. Что касается причин потопа, то, по мнению главы райцентра, ситуация в Троицком ухудшилась после строительства нового микрорайона в соседнем селе Джари. Напомним, что Джари сильно пострадало во время наводнения в 2013 году, и фактически село пришлось отстраивать заново — здесь возвели около 60 домов.

«За четыре часа в Троицком выпало 54 миллиметра осадков. И раньше дожди были. Переполнился обводной канал, и пришлось перекапывать дороги для того, чтобы вода спала. Меньше чем через сутки вода ушла. О том, что дома оказались подтоплены — такой информации у меня нет. Несколько участков — да. Данные уточняются, организована комиссионная проверка. Дело в том, что в 2014 году после наводнения близ нашего села (чуть выше) построили новый населенный для подтопленцев — село Джари: срубили несколько гектаров леса, сняли плодородный слой, и дождевая вода из их канав идет в нашу улично-дорожную сеть. Она не справляется с такой нагрузкой, хотя обещали, что через три года ситуация наладится. Пытаемся решить проблему, планируем закупить обводные трубы большего диаметра, но средств не хватает», — рассказал глава Троицкого Сергей Нургутдинов.

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