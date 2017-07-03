Глава райцентра в Хабаровском крае: После строительства домов для подтопленцев нас самих начало топить

Село Троицкое Нанайского района оказалось подтоплено после ливня, который прошел в ночь с четверга на пятницу — пострадали огороды и дороги. Очевидцы считают, что вина за испорченный урожай лежит на местной администрации, однако глава Троицкого объясняет ситуацию большой нагрузкой на «ливневку», сообщает портал «Губерния».

«В ночь на пятницу, 30 июня, в селе прошел дождь. Затопило улицы и приусадебные участки. Днем в пятницу вода только прибывала, а местная администрация бездействовала. Погублены посадки, подтоплены были где-то пять дворов, в домах стояла вода. Власти не прочистили канаву, проходящую вдоль всего села, несмотря на многочисленные обращения граждан. Сейчас вода сошла, но компенсации никакой не обещают», — рассказал очевидец Алексей, который прислал в редакцию портала фото подтопленного Троицкого.

По данным местной администрации, вода уже полностью сошла. Что касается причин потопа, то, по мнению главы райцентра, ситуация в Троицком ухудшилась после строительства нового микрорайона в соседнем селе Джари. Напомним, что Джари сильно пострадало во время наводнения в 2013 году, и фактически село пришлось отстраивать заново — здесь возвели около 60 домов.