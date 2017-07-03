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07:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стали известны причины смерти Марины Безфамильной

По предварительным данным, бизнес-леди умерла от укола массажиста.

Стала известна причина смерти президента «Сибирской ассоциации гостеприимства» Марины Безфамильной. Как сообщает депутат Горсовета Владимир Владимиров на своей странице в Facebook, она скончалась от обезболивающего укола на массаже.

«Позвонил мужу, говорит, на массаже поставили обезболивающий укол и она на столе умерла. Ничего не смогли сделать», — пишет Владимиров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительной версии следствия, Безфамильная обратилась в салон красоты на ул. Курчатова 29 июня около 17:00. Она пришла на массаж к знакомому медработнику. Женщина пожаловалась на боли в области позвоночника.

После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал ей укол из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. Женщине стало плохо и через полчаса она скончалась.

Напомним, о смерти Марины Безфамильной стало известно в пятницу, 30 июня.

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