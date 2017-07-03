Стали известны причины смерти Марины Безфамильной
По предварительным данным,
По предварительным данным,
Стала известна причина смерти президента «Сибирской ассоциации гостеприимства» Марины Безфамильной. Как сообщает депутат Горсовета Владимир Владимиров на своей странице в Facebook, она скончалась от обезболивающего укола на массаже.
«Позвонил мужу, говорит, на массаже поставили обезболивающий укол и она на столе умерла. Ничего не смогли сделать», — пишет Владимиров.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительной версии следствия, Безфамильная обратилась в салон красоты на ул. Курчатова 29 июня около 17:00. Она пришла на массаж к знакомому медработнику. Женщина пожаловалась на боли в области позвоночника.
После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал ей укол из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. Женщине стало плохо и через полчаса она скончалась.
Напомним, о смерти Марины Безфамильной стало известно в пятницу, 30 июня.