В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более 9 тысяч гектаров

«Второго июля на землях лесного фонда в Иркутской области силами лесопожарных формирований ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 674 га. Утром 3 июля в локализованной стадии находится восемь лесных пожаров на общей площади 1983 га», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным пресс-службы, продолжаются работы по тушению 14 пожаров, общая площадь которых составляет 9,4 тысячи гектаров. Семь возгораний зарегистрировано в Качугском районе, по два в Жигаловском, Киренском и Усть-Кутском, один в Чунском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров на севере региона, где горит более 50 тысяч гектаров. Их тушение признано нецелесообразным, так как они находятся в труднодоступных местах и не угрожают населенным пунктам.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 2 июля было задействовано 830 человек, в том числе 361 пожарный-десантник, а также 167 единиц наземной техники.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июля чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе.