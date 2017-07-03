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07:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Основатель финансовой пирамиды из Хабаровска обманул доверчивых горожан на 40 млн рублей

По предварительному сговору с другим предпринимателем, он привлекал во вклады денежные средства населения, обещая выплатить 44−46% годовых.

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

Сегодня, 3 июля 2017 года, заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя микрофинансовой организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, учредитель и директор микрофинансовой организации в г. Хабаровске в период с 2014 года по апрель 2016 года по предварительному сговору с другим предпринимателем привлекали во вклады денежные средства населения, обещая выплатить процентную ставку в размере 44−46% годовых. В качестве источника финансирования деятельности микрофинансовой организации предпринимателями указывались инвестиции, получаемые в результате предоставления населению микрозаймов под 2% в день.

Вкладчикам красочно описывалась успешная деятельность организации, открытие дополнительных офисов в Приморском крае, ЕАО, Новосибирской области, страхование вкладов в страховых организациях. Обстановка в офисах заблаговременно оформлялась соответствующим образом: новейшая компьютерная техника оригинального дизайна, офисная мебель, приветливый персонал, использующий психологические приемы, применялась также агрессивная рекламная компания.

На первых этапах деятельности вкладчикам исправно выплачивались проценты, обходительные менеджеры регулярно общались с гражданами, убеждая систематически вкладывать денежные средства по очень выгодным условиям и приводить своих знакомых и родственников.

В результате отсутствия инвестиционной деятельности организаций предприниматели выплачивали проценты по вкладам исключительно за счет новых вложений граждан, на счетах фирмы денежные средства отсутствовали, страхование вкладов фактически не производилось. Предугадывая возможные негативные последствия в случае обращения граждан с требованиями возврата основной суммы вклада, предприниматели переоформили организации на подставных лиц, в том числе в г. Москве.

В результате преступных действий обвиняемого около 100 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело прокуратура края направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении другого соучастника преступления расследуется.

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