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07:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Шелехове больница заплатит за неверный диагноз ребёнку

Шелеховский городской суд по исковому заявлению прокуратуры взыскал 65 тыс. рублей с Шелеховской районной больницы в пользу ребёнка, которому в медучреждении был установлен неверный диагноз, повлёкший экстренную госпитализацию и операцию.

Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, жительница Шелехова обратилась в медучреждение с жалобами на сильные боли в области живота у своего ребёнка. Врачи неверно установили диагноз «гастрит». При повторном обращении на следующий день с аналогичными симптомами и повышенной температурой ребёнка отправили домой. Бездействие врачей повлекло экстренное поступление и оперирование ребенка в Ивано-Матренинской больнице в Иркутске с диагнозом «острый аппендицит».

Факт некачественного оказания медпомощи в Шелеховской районной больнице подтвержден проверкой министерства здравоохранения Иркутской области. Установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи и отказ от оказания медицинской помощи, повлекший неблагоприятные последствия.

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