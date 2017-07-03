В Шелехове больница заплатит за неверный диагноз ребёнку

Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, жительница Шелехова обратилась в медучреждение с жалобами на сильные боли в области живота у своего ребёнка. Врачи неверно установили диагноз «гастрит». При повторном обращении на следующий день с аналогичными симптомами и повышенной температурой ребёнка отправили домой. Бездействие врачей повлекло экстренное поступление и оперирование ребенка в Ивано-Матренинской больнице в Иркутске с диагнозом «острый аппендицит».

Факт некачественного оказания медпомощи в Шелеховской районной больнице подтвержден проверкой министерства здравоохранения Иркутской области. Установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи и отказ от оказания медицинской помощи, повлекший неблагоприятные последствия.