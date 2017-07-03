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08:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге разыскивают сбежавших из дома братьев

10 и 12 лет.

В Екатеринбурге разыскивают двух братьев — 12-летнего Парвиза и 10-летнего Тимура Платуновых. 24 июня 2017 года мальчики ушли из дома на проспекте Космонавтов.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Уралинформбюро» пояснили, что дети могут находиться в районе торговых центров города.

Парвиз: 12 лет, рост 145 сантметров, те­лосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую куртку, красную футболку с надписью «СССР» и черные спортивные брюки.

Тимур: 10 лет, рост 140 сантиметров, те­лосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую кофту, футболку с оранжевой полосой и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просят обращаться в отдел полиции № 14 Екатеринбурга по телефонам: (343) 356−42−14, 294−14−94 или 02.

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