В Екатеринбурге разыскивают сбежавших из дома братьев

В Екатеринбурге разыскивают двух братьев — 12-летнего Парвиза и 10-летнего Тимура Платуновых. 24 июня 2017 года мальчики ушли из дома на проспекте Космонавтов.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Уралинформбюро» пояснили, что дети могут находиться в районе торговых центров города.

Парвиз: 12 лет, рост 145 сантметров, те­лосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую куртку, красную футболку с надписью «СССР» и черные спортивные брюки.

Тимур: 10 лет, рост 140 сантиметров, те­лосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую кофту, футболку с оранжевой полосой и синие джинсы.