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08:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели из Хабаровского края эвакуировали пострадавшего мужчину с левого берега Амура

Сегодня, 3 июля, сотрудники ДВРПСО МЧС России эвакуировали пострадавшего мужчину с левого берега Амура, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Потерпевший работал в саду, наступил на стекло и поранил внешнюю сторону правой стопы. Добраться до больницы самостоятельно он не мог. Информация о произошедшем поступила оперативному дежурному в 9:08. На место выехали восемь спасателей и медработник на катере. Они держали связь с пострадавшим с помощью сотового телефона.

Мужчину обнаружили на берегу. Медсестра ввела ему обезболивающее и наложила стерильную повязку. Спасатели помогли потерпевшему подняться на борт судна. В дальнейшем его передали работникам скорой помощи.

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