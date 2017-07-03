Спасатели из Хабаровского края эвакуировали пострадавшего мужчину с левого берега Амура

Потерпевший работал в саду, наступил на стекло и поранил внешнюю сторону правой стопы. Добраться до больницы самостоятельно он не мог. Информация о произошедшем поступила оперативному дежурному в 9:08. На место выехали восемь спасателей и медработник на катере. Они держали связь с пострадавшим с помощью сотового телефона.

Мужчину обнаружили на берегу. Медсестра ввела ему обезболивающее и наложила стерильную повязку. Спасатели помогли потерпевшему подняться на борт судна. В дальнейшем его передали работникам скорой помощи.