Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Как недосып влияет на мозг
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
14События недели в фотографиях
08:38 (мск), источник: VLADNEWS

На реках Приморья ожидается подъем уровня воды

Выхода рек из берегов не ожидается.

Сегодня, 3 июля, в Приморье сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди, в отдельных районах сильные, с ливнями и грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

На большинстве рек Приморья наблюдаются преимущественно небольшие колебания уровня воды. Локальные подъёмы уровня воды до 0,5 м наблюдаются в бассейнах рек Илистая, Раздольная, Большая Уссурка, Бикин, реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Уровни воды ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек края на 0,67−1,7 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,8−2,5 м.

В ближайшие двое суток на большинстве рек края ожидается подъем уровня воды на 5−10 см, на отдельных участках рек центральных и западных районов до 30 см. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России
Ольга Осина назначена врио гендиректора «Почты России»
Матвиенко заявила о недостатке в РФ женщин на важных постах
Опрос: ураган стал одним из самых ярких событий месяца
Глава Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи семей
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь