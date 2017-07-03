В полиции дали подробности вооруженного нападения на стюардессу в Омске
Стало известно, что стюардессу, у которой под дулом пистолета украли 4 миллиона, ограбили не возле омского аэропорта. На женщину напали возле дома по адресу ул. Димитрова, 69.
Стало известно, что стюардессу, у которой под дулом пистолета украли 4 миллиона, ограбили не возле омского аэропорта. На женщину напали возле дома по адресу ул. Димитрова, 69.
Ограбление произошло в минувшую пятницу, 30 июня. У стюардессы, которая должна была лететь рейсом Омск — Москва, украли 4 млн рублей. Сопровождавший ее мужчина с огнестрельным ранением попал в больницу. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.