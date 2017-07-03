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08:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске задержаны похитители денег из дорогих машин

В Иркутске полицейские раскрыли серию краж дорогостоящего имущества у граждан.

В Иркутске полицейские задержали четверых иркутян в возрасте от 29 до 35 лет, которых подозревают в похищении имущества граждан на сумму, превышающую 7 млн рублей. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предполагается, что в марте 2016 года они похитили крупную денежную сумму из элитного внедорожника в Иркутске. Осенью того же года злоумышленники совершили ещё две кражи — из припаркованного возле кафе автомобиля Toyota Land Cruiser они похитили деньги, а позднее в одной из городских квартир — имущество на сумму около 500 тыс. рублей.

Правоохранители пришли к выводу, что преступники во всех случаях действовали избирательно, тщательно планировали свои действия. Они совершали хищения, зная, что возможная добыча будет действительно крупной. Задержанным инкриминируют совершение десяти краж из автомобилей и квартир. Во всех случаях добычей преступников были крупные суммы денег или дорогостоящие товары — ювелирные украшения, шубы, часы и иные ценности.

В ходе обыска у задержанных изъяли оборудование — устройство, позволяющее отключить штатную сигнализацию в автомобилях люкс-класса. Стоимость прибора превышает 1,5 млн рублей. Правоохранители также обнаружили и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности группы.

Установлено, что сообщники тщательно планировали свои действия, каждый из них исполнял конкретную роль. Они могли по нескольку месяцев отслеживать маршрут передвижения будущей жертвы, выбирая самый подходящий момент для совершения краж. Перед кражей злоумышленники могли неоднократно проникнуть в жилище с целью изыскания ценностей.

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