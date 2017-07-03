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09:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Спасатели нашли тела еще двоих детей с затонувшей в Челябинской области лодки

Число погибших в результате инцидента в Челябинской области увеличилось до шести человек. В пресс-службе ГУМВД России по региону сообщили «РИА Новости», что спасатели ночью вытащили из водоема тела еще двух детей. Поиски еще одного человека продолжаются.

Ранее в управлении МЧС заявили, что водоем не был оборудован ни для купания, ни для катания на лодках.

«В нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза», — сообщили в ведомстве.

Вчера в Челябинской области затонула весельная лодка. Всего в лодке находились девять человек. Сообщалось, что в результате инцидента погибли четыре человека: два мужчины, 10-летняя девочка и 2-летний мальчик. При этом двое из них были на берегу и попытались спасти тонущих. Еще четыре человека смогли спастись, доплыв до берега.

ЧП произошло в Чесменском районе в акватории реки Тогузак, в 50 м от берега.

Следственный комитет России по Челябинской области сообщил о возбуждении уголовного дела.

Комментарии
2
Наталья Наталья
мозг где оставили,когда детей в лодку сажали? в водке утопили?
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Валентин Караванцев
Девять человек в Казанке? И среди них 2х летний мальчик. Уже ничему не удивлюсь. На трезвую голову такое врят ли бы сделали, если только спасаясь от кого то.
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