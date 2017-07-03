Спасатели нашли тела еще двоих детей с затонувшей в Челябинской области лодки

Ранее в управлении МЧС заявили, что водоем не был оборудован ни для купания, ни для катания на лодках.

«В нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза», — сообщили в ведомстве.

Вчера в Челябинской области затонула весельная лодка. Всего в лодке находились девять человек. Сообщалось, что в результате инцидента погибли четыре человека: два мужчины, 10-летняя девочка и 2-летний мальчик. При этом двое из них были на берегу и попытались спасти тонущих. Еще четыре человека смогли спастись, доплыв до берега.