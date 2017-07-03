Подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерок задержали на Дону
Двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерок задержали полицейские в Ростовской области, сообщает
Двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерок задержали полицейские в Ростовской области, сообщает
Как выяснили правоохранители 34-летняя жительница Морозовского района Ростовской области и ее предполагаемая 41-летняя сообщница из Волгограда подошли на улице к пожилой женщине и предложили помощь, в которой якобы сильно нуждается ее дочь.
Женщины пояснили, что им нужны деньги, которые пообещали вернуть законной владелице сразу после проведения необходимых для помощи действий.
Однако позже пенсионерка обнаружила, что в возвращенном ей свертке денег не оказалось.
Полицейские установили, что от действий задержанных пострадала еще одна пенсионерка.
Общая сумма ущерба от преступлений составила более 140 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).