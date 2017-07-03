В Самаре на ул. Клинической у трамвая отвалился токоприемник
В воскресенье, 2 июля, в районе пересечения улиц Клинической и Чернореченской у одновагоного трамвая маршрута № 3 отвалился токоприемник, об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.
В воскресенье, 2 июля, в районе пересечения улиц Клинической и Чернореченской у одновагоного трамвая маршрута № 3 отвалился токоприемник, об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.
На размещенных свидетелями фотографиях видно, что токоприемник трамвая лежит на проезжей части. На месте работала аварийная бригада. Данных о пострадавших нет.