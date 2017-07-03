Полицейские задержали поджигателя деревянного дома в Иркутске

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге деревянного дома на улице Лобачевского областного центра. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Злоумышленнику может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пожар в частном доме, расположенном по улице Лобачевского областного центра, произошел 22 июня. В результате происшествия деревянное сооружение выгорело полностью.

«Прибывшие на место стражи правопорядка провели тщательный осмотр места происшествия. Эксперты-криминалисты установили, что возможной причиной стал поджог, о чем свидетельствовал ряд улик, обнаруженных полицейскими на месте преступления», — отметили в ведомстве.

Опросив потерпевшего, а также возможных свидетелей, сотрудники установили, что незадолго до происшествия у хозяина после распития алкогольных напитков произошел конфликт с малознакомым ему мужчиной. В результате оперативно-розыскных мероприятий, отработав все возможные версии, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 31-летний житель Иркутского района, ранее судимый за имущественные преступления. По версии оперативников мужчина в темное время суток пробрался к дому и совершил с помощью них поджог.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под арестом.