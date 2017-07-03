Полицейские задержали поджигателя деревянного дома в Иркутске
Мужчину могут посадить на 5 лет.
Мужчину могут посадить на 5 лет.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге деревянного дома на улице Лобачевского областного центра. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Злоумышленнику может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Пожар в частном доме, расположенном по улице Лобачевского областного центра, произошел 22 июня. В результате происшествия деревянное сооружение выгорело полностью.
«Прибывшие на место стражи правопорядка провели тщательный осмотр места происшествия.
Опросив потерпевшего, а также возможных свидетелей, сотрудники установили, что незадолго до происшествия у хозяина после распития алкогольных напитков произошел конфликт с малознакомым ему мужчиной. В результате
Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под арестом.