За сутки в Калининграде горели «Мерседес» и «Фольксваген»

Сообщение о первом пожаре поступило в диспетчерскую в воскресенье, 2 июля, в 9:32. На Тенистой аллее горел моторный отсек у «Мерседеса». С огнём боролись пять человек.

Второй инцидент произошёл в ночь на понедельник, 3 июля, в 2:26. В результате пожара на улице Нарвской выгорели моторный отсек, бампер и крылья «Фольксвагена». На место происшествия выезжали пять человек.