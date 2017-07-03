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11:56 (мск), источник: Калининград.Ru

За сутки в Калининграде горели «Мерседес» и «Фольксваген»

За сутки на территории города загорелись два автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение о первом пожаре поступило в диспетчерскую в воскресенье, 2 июля, в 9:32. На Тенистой аллее горел моторный отсек у «Мерседеса». С огнём боролись пять человек.

Второй инцидент произошёл в ночь на понедельник, 3 июля, в 2:26. В результате пожара на улице Нарвской выгорели моторный отсек, бампер и крылья «Фольксвагена». На место происшествия выезжали пять человек.

В пресс-службе добавили, что реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Во время пожаров никто из людей не пострадал.

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