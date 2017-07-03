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10:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Туристический автобус попал в крупную аварию в Баварии

В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, пострадал как минимум 31 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии.

Судьба еще 17 человек, находившихся в автобусе, пока неизвестна. «Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек», — цитирует Франс пресс представителя полиции.

Всего в автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек.

Полиция закрыла шоссе А9, где произошла авария. На месте работают медики и пожарные. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов, сообщают местные СМИ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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