Туристический автобус попал в крупную аварию в Баварии

Судьба еще 17 человек, находившихся в автобусе, пока неизвестна. «Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек», — цитирует Франс пресс представителя полиции.

Всего в автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек.

Полиция закрыла шоссе А9, где произошла авария. На месте работают медики и пожарные. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов, сообщают местные СМИ.