Россельхознадзор: в ростовском детском саду нашли опасные продукты
Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили нарушения ветеринарных норм в ростовском детском саду номер 182.
Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили нарушения ветеринарных норм в ростовском детском саду номер 182.
Как сообщили в ведомстве, в учреждении не проводили обязательную дезинфекции холодильников, в которых хранились продукты животного происхождения. Это создает риск распространения общих для человека и животных болезней, есть такие продукты может быть опасно.
По результату проверки составлен акт и выдано предписание.