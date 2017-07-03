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11:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Россельхознадзор: в ростовском детском саду нашли опасные продукты

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили нарушения ветеринарных норм в ростовском детском саду номер 182.

Как сообщили в ведомстве, в учреждении не проводили обязательную дезинфекции холодильников, в которых хранились продукты животного происхождения. Это создает риск распространения общих для человека и животных болезней, есть такие продукты может быть опасно.

По результату проверки составлен акт и выдано предписание.

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