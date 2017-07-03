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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе микроавтобус влетел в легковушку, пострадали 11 человек

На месте происшествия образовалась многокилометровая пробка.

В Уфе улицы Заки Валиди и Сочинская встали в огромной пробке из-за массового ДТП. В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным в аварии пострадали 11 человек.

— На месте аварии работают наши сотрудники. Выясняются все обстоятельства происшествия, известно, что пострадали 11 человек, — рассказали в ГИБДД Уфы.

Пробка началась на месте соединения улиц Заки Валиди и Сочинской. По информации от сервиса «Яндекс Пробки» скорость автомобильного потока здесь не превышает 7 километров в час.

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