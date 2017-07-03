Мигрант, убивший знакомого 14 лет назад, получил семь лет колонии

Напомним, в декабре 2003 г. в колодце во дворе дома в пос. Варламово было обнаружено тело убитого мужчины. В связи с этим возбудили уголовное дело. Как выяснилось, ранее дом арендовали двое жителей соседней республики, приехавшие с Самарскую область на заработки. Один из них и был погибшим. Второй же просто уехал. При этом сдавая ключи хозяйке, он сказал, что знакомый уехал несколькими днями ранее.

Вернулся мигрант в Самарскую область лишь в марте 2017 года. Его задержали и заключили под стражу.

По версии следствия, мужчины поссорились, и Ибрагимов нанес оппоненту несколько ударов ломом по голове, а затем, поняв, что потерпевший скончался, сбросил его тело в колодец и скрылся.

Во время допроса мужчина дал признательные показания. Суд приговорил Ибрагимова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.