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11:55 (мск), источник: Volga News

Мигрант, убивший знакомого 14 лет назад, получил семь лет колонии

В Сызранском районе суд вынес приговор 61-летнему Тагиру Ибрагимову, которого признали виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Напомним, в декабре 2003 г. в колодце во дворе дома в пос. Варламово было обнаружено тело убитого мужчины. В связи с этим возбудили уголовное дело. Как выяснилось, ранее дом арендовали двое жителей соседней республики, приехавшие с Самарскую область на заработки. Один из них и был погибшим. Второй же просто уехал. При этом сдавая ключи хозяйке, он сказал, что знакомый уехал несколькими днями ранее.

Вернулся мигрант в Самарскую область лишь в марте 2017 года. Его задержали и заключили под стражу.

По версии следствия, мужчины поссорились, и Ибрагимов нанес оппоненту несколько ударов ломом по голове, а затем, поняв, что потерпевший скончался, сбросил его тело в колодец и скрылся.

Во время допроса мужчина дал признательные показания. Суд приговорил Ибрагимова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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