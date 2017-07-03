В Петербурге 3 тысячи должников остались без водительских прав
В Петербурге судебные приставы с начала года лишили водительских прав 3 тысячи должников, сообщает
В Петербурге судебные приставы с начала года лишили водительских прав 3 тысячи должников, сообщает
По данным УФССП по Петербургу, лишение водительских прав заставляет нерадивых родителей быстро вспомнить про свои обязанности и погасить весь долг перед своими детьми.
За пять месяцев текущего года приставы взыскали с должников уже около 6 миллионов рублей.
Ранее один из неплательщиков, против которого все меры оказались бесполезны, отправился в колонию сроком на 80 дней.