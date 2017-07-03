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14:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге 3 тысячи должников остались без водительских прав

В Петербурге судебные приставы с начала года лишили водительских прав 3 тысячи должников, сообщает пресс-служба ведомства. Большинство неплательщиков пренебрегают выплатами по алиментам.

По данным УФССП по Петербургу, лишение водительских прав заставляет нерадивых родителей быстро вспомнить про свои обязанности и погасить весь долг перед своими детьми.

За пять месяцев текущего года приставы взыскали с должников уже около 6 миллионов рублей.

Ранее один из неплательщиков, против которого все меры оказались бесполезны, отправился в колонию сроком на 80 дней.

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