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13:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лжепродавец похитил 60 тыс. рублей у парня в Иркутской области

Лжепродавец пиломатериалов похитил у жителя УОБО 60 тыс. рублей.

За минувшие сутки в полицию иркутской области с заявлениями о хищении денег мошенниками обратились трое иркутян и житель пос. Усть-Ордынский. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, всего с начала года почти 600 жителей региона пострадали от действий мошенников.

Работница одного из медучреждений Иркутска получила сообщение на телефон о блокировке своей банковской карты. Перезвонив по указанному номеру, 56-летняя иркутянка сообщила свои персональные данные человеку, который представился сотрудником финансового учреждения. Затем она сообщила ему присланные ей якобы от банка коды. Получив доступ к операциям со счётом женщины, неизвестный похитил у неё около 10 тыс. рублей.

Ещё трое заявителей попались на удочку мошенников в Интернете. Так, 31-летний иркутянин на популярном сайте нашёл объявление о продаже иномарки и, как предполагали условия сделки, перевёл залог в сумме 5 тыс. рублей. После этой операции связаться с продавцом стало невозможно. Другой житель Иркутска пострадал от лженанимателя жилья — на известном сайте частных объявлений 38-летний инженер крупного предприятия разметил информацию о сдаче в наём квартиры. Соискатель для закрепления сделки вызвался внести предоплату, но для этого предложил самому арендодателю пройти к банкомату и провести под его руководством ряд операций. Итогом общения со злоумышленником стало списание собственных средств заявителя в сумме 11 тыс. рублей. Следующая жертва обмана — 22-летний житель посёлка Усть-Ордынского. Молодого мужчину в интернете заинтересовало объявление о продаже пиломатериалов. Продавец просил внести оплату за товар в сумме 60 тыс. рублей. перечислив требуемые деньги, покупатель не смог связаться с продавцом.

По всем фактам проводятся проверки. Уже установлено, что в двух случаях номера телефонов мошенников были зарегистрированы в Самарской области, один номер — в Приангарье, а лжепродавец пиломатериалов живёт в Пермском крае.

В 2017 году 354 человека стали жертвами мошенников при сделках купли-продажи товаров и услуг в Интернете. Ещё 132 человека лишились денег, желая помочь родным, якобы нарушившим закон. Третьим по распространению в регионе стало мошенничество, связанное с рассылкой сообщений, в которых якобы банки сообщают о проблемах с работой пластиковых карт.

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