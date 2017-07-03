Сотрудники Росгвардии нашли трех пропавших детей за выходные в Иркутской области

Наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области нашел потерявшихся девочку и двоих мальчиков за прошедшие выходные в Усть-Илимске. Сотрудники полиции вернули детей родителям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники полиции заметили на одной из улиц плачущую девочку, которая находилась без присмотра взрослых.

«Старшина полиции Николай Барабакин и старший сержант полиции Максим Тихонов отвезли ребенка в отдел полиции. Вскоре были установлены ее родители. Оказалось, что девочка была на детской площадке со старшим братом, который заигрался и не заметил, как сестра ушла. О ее пропаже мальчик побоялся сразу рассказать родителям и пытался разыскать сестру самостоятельно. После того как поиски не увенчались успехом, он сообщил об этом матери. К этому моменту ребенок уже был найден бдительными сотрудниками вневедомственной охраны», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии также нашли двоих пропавших школьников в эти выходные. С сообщением о пропаже детей 11 и 15 лет в отдел полиции обратилась мать несовершеннолетних. Она пояснила, что мальчики днем ушли из дома и не вернулись. На поиски детей были ориентированы все наружные наряды Росгвардии и полиции. Спустя несколько часов прапорщик полиции Алексей Рубаник и старший сержант полиции Андрей Непомнящих нашли пропавших мальчиков. Как выяснилось, дети уже неоднократно уходили из дома без предупреждения.