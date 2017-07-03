Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии

«К сожалению, многие люди погибли», — сказал он, не уточнив число жертв. По его словам, канцлер Ангела Меркель проинформирована о трагедии и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Ранее в баварской полиции сообщили о 18 пропавших. Там подтвердили заявление представителя кабмина. «Многие пассажиры погибли», — сообщило управление полиции Верхней Франконии (федеральная земля Баварии) на своей странице в Twitter. Точные данные ведомство также пока не приводит.