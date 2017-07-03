В свердловском СКР раскрыли подробности уголовного дела в отношении Переверзева

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Первоуральск в отношении бывшего главы городского округа. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемый, в период исполнения им обязанностей главы, принял явно выходящее за пределы его полномочий незаконное решение о предоставлении бесплатно в собственность юридическому лицу крупного земельного участка, чем причинил существенный вред муниципалитету. Речь идет о 27 млн руб.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время следствием выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления и закрепление доказательственной базы. Проводится допрос свидетелей, анализируется интересующая следствие документация, выполняются иные следственные действия, по результатам которых вышеуказанному факту будет дана надлежащая правовая оценка.