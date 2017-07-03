Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке

Лю Лимэй снизили наказание с трех до двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Осужденная раскаялась и в полной мере возместила ущерб от кражи, выплатив полную стоимость украденного бриллианта — 6,3 млн рублей. Было учтено наличие у нее на иждивении тяжелобольного ребенка. Суд принял во внимание и тот факт, что женщина является иностранной гражданкой и совершенно не говорит по-русски, что делает для нее пребывание в российской колонии крайне тяжелым», — сказал собеседник.

Как сообщал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города, бриллиант весом 3,01 карата и стоимостью 6,3 млн рублей был похищен в феврале 2017 года с одного из стендов на международном форуме ювелирной продукции, который проходил в выставочном центре «Экспофорум». Его подменили на камень, не представляющий ценности.

Позже по подозрению в краже были задержаны двое граждан Китая, которые прибыли в Петербург по туристической визе. В том числе Лю Лимэй.

По данным СМИ, задержанный знакомый Лю Лимэй проходил по делу свидетелем.

Похищенный камень был вывезен на территорию Китая.