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16:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде будут судить директора управляющей компании

Бывший директор УК «Жилкомфорт» обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, проверку инициировало обращение местного жителя, который получил платежку от посторонней организации. Выяснилось, что управляющая компания, переуступила имеющиеся перед ней долги жильцов в размере 38 млн рублей сторонней организации, чтобы та уже выбивала указанные долги.

На счета «Жилкомфорта» от собирателя долгов не поступило ни копейки, УК ныне находится в состоянии банкротства. Вдобавок и ресурсоснабжающие организации, которым УК задолжала более 50 млн рублей, потеряли возможность взыскания долга. Уголовное дело бывшего директора «Жилкомфорта» будет передано в суд. Санкция ч. 1 ст. 201 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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