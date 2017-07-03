В Волгограде будут судить директора управляющей компании

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, проверку инициировало обращение местного жителя, который получил платежку от посторонней организации. Выяснилось, что управляющая компания, переуступила имеющиеся перед ней долги жильцов в размере 38 млн рублей сторонней организации, чтобы та уже выбивала указанные долги.

На счета «Жилкомфорта» от собирателя долгов не поступило ни копейки, УК ныне находится в состоянии банкротства. Вдобавок и ресурсоснабжающие организации, которым УК задолжала более 50 млн рублей, потеряли возможность взыскания долга. Уголовное дело бывшего директора «Жилкомфорта» будет передано в суд. Санкция ч. 1 ст. 201 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.