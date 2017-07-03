В Уфе в тройной аварии на Монументе Дружбы двое пассажиров получили переломы

Напомним, на пересечении улиц Октябрьской революции и Валиди 24-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрут № 51) совершил наезд на грузовик «Исудзу», вставший по красному сигналу светофора. Грузовик, в свою очередь, толкнул стоявшую перед ним «Ладу Калину».

В маршрутке находилось 13 пассажиров. Двое из них госпитализированы с переломами. Семеро получили ушибы, но госпитализация им не потребовалась. Как выяснилось, водитель отвлекся от дороги, рассчитываясь с пассажирами за проезд.