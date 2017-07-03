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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в тройной аварии на Монументе Дружбы двое пассажиров получили переломы

УФА, 3 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в ДТП на Монументе Дружбы двое пассажиров маршрутки получили переломы, сообщили в республиканской автоинспекции.

Напомним, на пересечении улиц Октябрьской революции и Валиди 24-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрут № 51) совершил наезд на грузовик «Исудзу», вставший по красному сигналу светофора. Грузовик, в свою очередь, толкнул стоявшую перед ним «Ладу Калину».

В маршрутке находилось 13 пассажиров. Двое из них госпитализированы с переломами. Семеро получили ушибы, но госпитализация им не потребовалась. Как выяснилось, водитель отвлекся от дороги, рассчитываясь с пассажирами за проезд.

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