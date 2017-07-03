Завершено расследование дела «пьяного мальчика»

«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — сообщила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, после того, как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Отмечается, что дело еще не передано в суд.