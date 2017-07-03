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14:57 (мск), источник: Газета.Ру

Завершено расследование дела «пьяного мальчика»

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, передает «Интерфакс».

«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — сообщила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, после того, как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Отмечается, что дело еще не передано в суд.

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