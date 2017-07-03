Погибшие на озере в Челябинской области пренебрегли правилами безопасности
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Погибшие в перевернувшейся лодке на озере в Челябинской области нарушили все возможные правила безопасности на воде, сообщает
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Погибшие в перевернувшейся лодке на озере в Челябинской области нарушили все возможные правила безопасности на воде, сообщает
Они пренебрегли всем, чем только можно: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства.
В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя происшествие, отметил, что все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, «но уже сейчас понятно, что она произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности».
Сейчас водолазы продолжают поиск последнего погибшего, спасатели проверяют береговую линию. Руководит поисковыми работами начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. С пострадавшими работают психологи ГУ МЧС.
Ранее
Погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Власти Челябинской области окажут материальную помощь обеим семьям, чьи родственники погибли. По предварительной информации, каждая из семей получит до 100 тыс. рублей.