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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Погибшие на озере в Челябинской области пренебрегли правилами безопасности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Погибшие в перевернувшейся лодке на озере в Челябинской области нарушили все возможные правила безопасности на воде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в понедельник.

Источник: ГУ МЧС России по Челябинской области
Они пренебрегли всем, чем только можно: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства.
МЧС России

В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя происшествие, отметил, что все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, «но уже сейчас понятно, что она произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности».

Источник в правоохранительных органах уточнил «Интерфаксу», что взрослые были нетрезвы, поскольку в этот день они отмечали выпускной дочери одного из погибших.

Сейчас водолазы продолжают поиск последнего погибшего, спасатели проверяют береговую линию. Руководит поисковыми работами начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. С пострадавшими работают психологи ГУ МЧС.

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Ранее пресс-служба регионального управления СКР сообщала, что мужчина со своими детьми и детьми родственников (всего девять человек) выплыл на озеро на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин бросились с берега на помощь и утонули. Смогли спастись четыре человека: двое взрослых 1981 и 1979 годов рождения, а также дети 2001 и 2004 годов рождения.

Погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Власти Челябинской области окажут материальную помощь обеим семьям, чьи родственники погибли. По предварительной информации, каждая из семей получит до 100 тыс. рублей.

Комментарии
1
Арина Беляева
Ужас, не пожалели собственных детей, влезли столько человек, без спасжилетов, что делает водка, думали, самые умные, что кто-то тонет, а им не дано, вот и результат.
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