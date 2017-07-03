Стал известен список погибших в смертельном ДТП под Заинском

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в смертельном ДТП погибли 14 человек, четверо из которых дети.
Людмила Александровна Мельникова, Самара.
Галимова Мария Раушатовна, Заинск.
Алла Вениаминовна Ермакова, Тольятти.
Галина Ивановна Шеховцова, Тольятти.
Венера Камиловна Сайранова, Менделеевск.
Сергей Дмитриевич Подгорный, Набережные Челны.
Нина Федоровна Подгорная, Набережные Челны.
Али Вейсович Алиев, Ижевск.
Татьяна Николаевна Ведянская, Ижевск.
Алексей Семенович Ващев, Ижевск.
Ю. Бушмакина, 14 лет, Ижевск.
А. Мещерякова, 12 лет, Тольятти.
В. Мельников, 15 лет, Самара.
И. Мельников, 1 год 3 месяца, Самара.