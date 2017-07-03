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16:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде задержаны подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования

В Волгограде задержаны подозреваемые в мошенничестве с инсценировками аварий и последующим получением страховых возмещений.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с начала февраля 2016 года трое жителей Волгограда, 33-летняя руководитель отдела страховой компании и двое ее знакомых, 28 и 32 лет, организовывали инсценировки ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда.

Выяснилось, что женщина консультировала своих знакомых о наиболее выгодных страховых выплатах за те или иные повреждения и осуществляла общий контроль над операциями. Мужчины проводили непосредственную инсценировку ДТП и оформляли необходимые документы (Европротоколы, ОСАГО, КАСКО). Затем они предоставляли их в страховые организации для получения возмещений.

Установлен первоначальный ущерб двум страховым компаниям со стороны криминального трио. Всего ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Во время обысков в жилье задержанных изъята документация со сведениями о противоправной деятельности подозреваемых, документы на движимое и недвижимое имущество, банковские карты, печати и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Также полиция изъяла 5 автомашин, с помощью которых устраивались инсценировки ДТП, три из которых принадлежали задержанным.

Все сознались в содеянном. Одного из них заключили под стражу, в отношении двоих действует подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ — «Мошенничество в сфере страхования».

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