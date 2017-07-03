Четверо участников драки на озере Сайран в Алматы были доставлены в больницы

На месте драки за помощью к врачам обратились шесть человек.

Троих из них скорая помощь увезла в Алматинскую областную многопрофильную клиническую больницу и одного человека в городскую клиническую больницу № 7, который после осмотра медиков ушел домой. У него были различные ушибы, состояние средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы.

В ДВД Алматы сообщили, что в драке участвовали 10 человек: семеро с одной стороны, трое с другой.

Полицейский, увидевший конфликт, вызвал подкрепление, которое подъехало через 4 минуты.

Драка произошла 2 июля в 7 вечера. Полиция установила всех зачинщиков и водворила их в изолятор временного содержания ДВД Алматы. По этому факту уже начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».