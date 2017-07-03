Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Филипп Киркоров с размахом отметил пятилетие сына
55 лет исполнилось актеру, чье имя знают в любом городе мира
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
8ДТП в Баварии
16:26 (мск), источник: Tengrinews

Четверо участников драки на озере Сайран в Алматы были доставлены в больницы

Шесть участников драки на пляже возле озера Сайран, включая предпринимателя, которому чуть не проломили голову гитарой, обратились за помощью к медикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На месте драки за помощью к врачам обратились шесть человек.

Троих из них скорая помощь увезла в Алматинскую областную многопрофильную клиническую больницу и одного человека в городскую клиническую больницу № 7, который после осмотра медиков ушел домой. У него были различные ушибы, состояние средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы.

В ДВД Алматы сообщили, что в драке участвовали 10 человек: семеро с одной стороны, трое с другой.

Полицейский, увидевший конфликт, вызвал подкрепление, которое подъехало через 4 минуты.

Драка произошла 2 июля в 7 вечера. Полиция установила всех зачинщиков и водворила их в изолятор временного содержания ДВД Алматы. По этому факту уже начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экс-футболист &quot;Астаны&quot; официально перешел в испанскую &quot;Валенсию&quot;
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
Кремль прокомментировал санкции США в отношении дипсобственности
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды» Протоиерей Чаплин объяснил, почему необходимо запретить фильм Алексея Учителя
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь