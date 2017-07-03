В Татарстане ушли под откос четыре грузовых вагона
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На Куйбышевской железной дороге в городе Нурлат сошли с рельсов четыре грузовых вагона со щебнем, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На Куйбышевской железной дороге в городе Нурлат сошли с рельсов четыре грузовых вагона со щебнем, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Причина происшествия и обстоятельства устанавливаются.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Движение поездов не затруднено.
На месте происшествия работают представители всех экстренных служб.