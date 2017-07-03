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16:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане ушли под откос четыре грузовых вагона

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На Куйбышевской железной дороге в городе Нурлат сошли с рельсов четыре грузовых вагона со щебнем, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

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Причина происшествия и обстоятельства устанавливаются.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Движение поездов не затруднено.

На месте происшествия работают представители всех экстренных служб.

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