Ключевого свидетеля по «хоргосскому делу» подозревают в убийстве

«В производстве МСОГ (межведомственная следственно-оперативная группа. — прим.авт.) прокуратуры города Алматы находится уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника таможенных органов Жамашева М. К., имевшего место 6 июня 2012 года на территории Алматы. 02 июля по подозрению в совершении данного преступления задержаны ряд лиц, в том числе Махатов Т. К., проходивший свидетелем обвинения по «хоргосскому делу», — сообщила пресс-служба прокуратуры города Алматы.

Махатов, по информации СМИ, имел отношение к добыванию агентурной информации на таможенном посту «Хоргос». На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля.

Активно действующая организованная преступная группа, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Казахстан, была выявлена органами финансовой полиции в 2011 году. Главное судебное разбирательство по делу началось в июне 2013 года. В апреле 2014 года 45 подсудимых по этому делу были осуждены к различным срокам заключения. Максимальный срок — 16 лет колонии получил лидер ОПГ Талгат Кайрбаев.