Ключевого свидетеля по «хоргосскому делу» подозревают в убийстве
АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Один из ключевых свидетелей по «хоргосскому делу», бывший сотрудник финансовой полиции Талгат Махатов задержан по подозрению в убийстве.
АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Один из ключевых свидетелей по «хоргосскому делу», бывший сотрудник финансовой полиции Талгат Махатов задержан по подозрению в убийстве.
«В производстве МСОГ (межведомственная
Махатов, по информации СМИ, имел отношение к добыванию агентурной информации на таможенном посту «Хоргос». На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля.
Активно действующая организованная преступная группа, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Казахстан, была выявлена органами финансовой полиции в 2011 году. Главное судебное разбирательство по делу началось в июне 2013 года. В апреле 2014 года 45 подсудимых по этому делу были осуждены к различным срокам заключения. Максимальный срок — 16 лет колонии получил лидер ОПГ Талгат Кайрбаев.