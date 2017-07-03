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16:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ключевого свидетеля по «хоргосскому делу» подозревают в убийстве

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Один из ключевых свидетелей по «хоргосскому делу», бывший сотрудник финансовой полиции Талгат Махатов задержан по подозрению в убийстве.

Источник: Sputniknews.kz

«В производстве МСОГ (межведомственная следственно-оперативная группа. — прим.авт.) прокуратуры города Алматы находится уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника таможенных органов Жамашева М. К., имевшего место 6 июня 2012 года на территории Алматы. 02 июля по подозрению в совершении данного преступления задержаны ряд лиц, в том числе Махатов Т. К., проходивший свидетелем обвинения по «хоргосскому делу», — сообщила пресс-служба прокуратуры города Алматы.

Махатов, по информации СМИ, имел отношение к добыванию агентурной информации на таможенном посту «Хоргос». На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля.

Активно действующая организованная преступная группа, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Казахстан, была выявлена органами финансовой полиции в 2011 году. Главное судебное разбирательство по делу началось в июне 2013 года. В апреле 2014 года 45 подсудимых по этому делу были осуждены к различным срокам заключения. Максимальный срок — 16 лет колонии получил лидер ОПГ Талгат Кайрбаев.

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