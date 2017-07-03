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18:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

2-летняя девочка погибла в страшной аварии в Шелеховском районе Иркутской области

Еще один ребенок доставлен в больницу.

2-летняя девочка погибла в ДТП в Шелеховском районе Иркутской области сегодня, 3 июля. Трагический инцидент произошел около 17.30 на 81-м км трассы Р-258 «Байкал». Также в аварии пострадал 4-летний ребенок, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, мужчина, следовавший на автомобиле Toyota из Амурской области в Нижнеудинск, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе бензовозом, после чего иномарка съехала в кювет.

«В результате ДТП госпитализированы водитель и его супруга. Их дочь скончалась по пути в больницу, второй ребенок доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины случившегося.

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