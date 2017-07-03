Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Как недосып влияет на мозг
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
17:58 (мск), источник: Клопс.ru

Взяли под стражу в зале суда: в Калининграде получила срок главбух горбольницы № 2, похитившая из бюджета 12 млн

В понедельник, 3 июля, Ленинградский районный суд Калининграда огласил приговор главному бухгалтеру горбольницы № 2, обвинявшейся в хищении более 12 миллионов бюджетных рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила помощник прокурора Ленинградского района Евгения Ковалёва.

Источник: Клопс.ru

Главбух Ирина Перункова полностью признала свою вину и раскаялась, поэтому её дело рассмотрели в суде в особом порядке, без изучения доказательств. Суд приговорил экс-бухгалтера к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На таком сроке настаивал гособвинитель.

Чужая карта и фиктивные премии

Уголовное дело в отношении 52-летней Перунковой возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в апреле 2016 года. Махинации вскрылись месяцем раньше после плановой проверки медучреждения, которую проводил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В течение трёх с небольшим лет Перункова отвечала за начисление зарплат всех сотрудников. Как установили следователи, главбух вносила в реестры ложные сведения о сотрудниках и отправляла данные в управление Федерального казначейства.

Перункова незаконно выписывала себе и своим коллегам завышенные стимулирующие выплаты. Деньги перечислялись на счета подчинённых Перунковой, которые забирали себе по 5−10 тысяч рублей, остальные суммы, по словам сотрудников бухгалтерии, они передавали главному бухгалтеру. Перункова призналась, что похитила 2 000 130 рублей.

В 2014—2015 годах женщина открыла на своё имя несколько счетов и перевела на них в общей сложности почти 9 млн рублей. Главбух использовала для махинаций и банковскую карту, якобы утерянную хозяйкой. На карточный счёт по распоряжению Перунковой поступило около 1,5 млн рублей.

По всей строгости закона

Бухгалтера задержали в апреле 2016 года, после чего она находилась под домашним арестом и подпиской о невыезде. За это время, по словам Перунковой, у неё была возможность работать и она сумела возместить бюджету 852 тыс. рублей. Подсудимая и её адвокат просили дать условный срок.

«На свободе я больше принесу пользы. Я договорилась с мамой, что мы съедемся и я продам свою квартиру, чтобы погасить часть долга», — со слезами на глазах рассказывала суду Перункова.

Представитель больницы была категорична. Она просила суд наказать бывшую сотрудницу «по всей строгости закона» и уверяла, что на самом деле денег было похищено гораздо больше.

«Изначально больница заявила об ущербе на сумму 18 миллионов рублей, однако следствие смогло доказать лишь 12 миллионов», — заявила в суде представитель больницы.

Судя по всему подсудимая была готова к такому исходу и спокойно заслушала приговор. На судебное заседание она пришла с вещами.

Приговор в законную силу не вступил.

«Не в нашей компетенции»

Клопс.Ru обратился в региональное министерство здравоохранения с просьбой пояснить, как бухгалтер сумела украсть более 12 миллионов рублей и об этом до проведённой проверки не знало руководство больницы. В минздраве ответили, что в компетенцию ведомства «не входит проведение следственных мероприятий», и посоветовали обратиться за комментарием по данному вопросу в УМВД по Калининградской области.

В мае прокуратура Московского района Калининграда сообщила о нарушениях в работе городской больницы № 2. Проверка выявила факт фиктивного трудоустройства гражданки в должности медицинской сестры, нецелевой расход пожертвований и незаконные надбавки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу
СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
Дошкольников запретили оставлять в машине без присмотра взрослых
Cорванная пресс-конференция: как Германия отметила победу в КК
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь