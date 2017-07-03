Взяли под стражу в зале суда: в Калининграде получила срок главбух горбольницы № 2, похитившая из бюджета 12 млн

Главбух Ирина Перункова полностью признала свою вину и раскаялась, поэтому её дело рассмотрели в суде в особом порядке, без изучения доказательств. Суд приговорил экс-бухгалтера к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На таком сроке настаивал гособвинитель.

Чужая карта и фиктивные премии

Уголовное дело в отношении 52-летней Перунковой возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в апреле 2016 года. Махинации вскрылись месяцем раньше после плановой проверки медучреждения, которую проводил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В течение трёх с небольшим лет Перункова отвечала за начисление зарплат всех сотрудников. Как установили следователи, главбух вносила в реестры ложные сведения о сотрудниках и отправляла данные в управление Федерального казначейства.

Перункова незаконно выписывала себе и своим коллегам завышенные стимулирующие выплаты. Деньги перечислялись на счета подчинённых Перунковой, которые забирали себе по 5−10 тысяч рублей, остальные суммы, по словам сотрудников бухгалтерии, они передавали главному бухгалтеру. Перункова призналась, что похитила 2 000 130 рублей.

В 2014—2015 годах женщина открыла на своё имя несколько счетов и перевела на них в общей сложности почти 9 млн рублей. Главбух использовала для махинаций и банковскую карту, якобы утерянную хозяйкой. На карточный счёт по распоряжению Перунковой поступило около 1,5 млн рублей.

По всей строгости закона

Бухгалтера задержали в апреле 2016 года, после чего она находилась под домашним арестом и подпиской о невыезде. За это время, по словам Перунковой, у неё была возможность работать и она сумела возместить бюджету 852 тыс. рублей. Подсудимая и её адвокат просили дать условный срок.

«На свободе я больше принесу пользы. Я договорилась с мамой, что мы съедемся и я продам свою квартиру, чтобы погасить часть долга», — со слезами на глазах рассказывала суду Перункова.

Представитель больницы была категорична. Она просила суд наказать бывшую сотрудницу «по всей строгости закона» и уверяла, что на самом деле денег было похищено гораздо больше.

«Изначально больница заявила об ущербе на сумму 18 миллионов рублей, однако следствие смогло доказать лишь 12 миллионов», — заявила в суде представитель больницы.

Судя по всему подсудимая была готова к такому исходу и спокойно заслушала приговор. На судебное заседание она пришла с вещами.

Приговор в законную силу не вступил.

«Не в нашей компетенции»

Клопс.Ru обратился в региональное министерство здравоохранения с просьбой пояснить, как бухгалтер сумела украсть более 12 миллионов рублей и об этом до проведённой проверки не знало руководство больницы. В минздраве ответили, что в компетенцию ведомства «не входит проведение следственных мероприятий», и посоветовали обратиться за комментарием по данному вопросу в УМВД по Калининградской области.

В мае прокуратура Московского района Калининграда сообщила о нарушениях в работе городской больницы № 2. Проверка выявила факт фиктивного трудоустройства гражданки в должности медицинской сестры, нецелевой расход пожертвований и незаконные надбавки.