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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские власти назвали причины ЧП с лодкой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Причиной опрокидывания лодки на водоеме Максимка в Челябинской области, которое привело к гибели семи людей, стало одновременное перемещение пассажиров в ее кормовую часть, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Чесменского муниципального района.

По данным следствия, вечером 2 июля из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Позже были обнаружены тела 8 и 15-летнего мальчиков, поиски еще одного мужчины продолжаются. Спастись смогли четыре человека. По предварительным данным, в перевернувшейся лодке были мужчина со своими детьми и детьми родственников, всего девять человек. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули, сообщает следствие.

«Как сообщают в отделе ГО и ЧС администрации Чесменского района, в ходе движения нос лодки начал набирать воду. Из-за этого люди переместились на заднюю часть лодки. В результате плавательное средство опрокинулось. Переворот лодки произошел в 50−100 метрах от берега. Спасательных жилетов ни у кого не было», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, продолжаются поиски тела мужчины 1981 года рождения, уточняется в сообщении. Также работает экстренно созданный штаб; по данным областного ГУМЧС, в поисковых работах задействовано 76 человек и 23 единицы техники, в том числе 7 плавсредств.

По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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