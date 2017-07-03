Депутата Евсеенко, который спровоцировал ДТП на Кольцевой дороге, приговорили к 6 годам лишения свободы

На судебном заседании было установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Волга».

В результате происшествия два человека, находившихся в «Волге», получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя.

«Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что в Киеве в ночь на 29 июля 2016 года произошло ДТП с участием депутата Матвея Евсеенко. Водитель внедрожника Евсеенко скрывался от полиции и протаранил «Волгу».

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.

Евсеенко уже исключили из партии «Батькивщина» и из фракции в Макаровском райсовете.