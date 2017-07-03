В Херсонской области пожар охватил 20 га леса
В Херсонской области у села Чулаковка (Голопристанский район) в лесу возник крупный пожар в лесу. Об этом сообщила
В Херсонской области у села Чулаковка (Голопристанский район) в лесу возник крупный пожар в лесу. Об этом сообщила
«Случилось возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га», — говорится в сообщении.
По состоянию на 18:00 тушение продолжается, к нему привлечены 79 человек и 22 единицы техники.
Напомним, 29 июня в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества возник пожар.