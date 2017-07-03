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21:02 (мск), источник: 112.ua

В Херсонской области пожар охватил 20 га леса

В Херсонской области у села Чулаковка (Голопристанский район) в лесу возник крупный пожар в лесу. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

«Случилось возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 тушение продолжается, к нему привлечены 79 человек и 22 единицы техники.

Напомним, 29 июня в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества возник пожар.

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