Пьяные шымкентцы, не сумев уйти от погони, исцарапали полицейских и сорвали с них погоны (ФОТО)
В Шымкенте трое выпивших друзей пытались на авто скрыться от сотрудников полиции. Когда побег не удался, мужчины избили полицейских, передает Оtyrar.kz.
В Шымкенте трое выпивших друзей пытались на авто скрыться от сотрудников полиции. Когда побег не удался, мужчины избили полицейских, передает Оtyrar.kz.
Как сообщает издание, с сержанта и старшины злоумышленники сорвали погоны. Полицейским досталось — синяки, ссадины и царапины вкупе с изорванными вещами.
У полицейских было совершенно рутинное дежурство, пока они не встретили подозрительный автомобиль. Сотрудники полиции заподозрили водителя в том, что он не совсем трезв. Водитель решил не останавливаться, как выяснилось позже, два пассажира в салоне автомобиля были с ним совершенно солидарны. Но скрыться не удалось, автомобиль свернул в проулок и оказался в тупике.
Молодые мужчины покинули салон и накинулись на полицейских с кулаками. Угомонить разбушевавшихся пассажиров и водителя смог только другой экипаж, приехавший на подмогу. Злоумышленников сначала уложили на землю, а потом повезли на освидетельствование.
Состояние дебоширов прокомментировал Жандос Султанов, начальник отдела следствия Енбекшинского ОП.
«Экспертиза показала, что у троих средней тяжести алкогольное опьянение. Сейчас они вину признали и раскаялись. По двум статьям уголовного кодекса проводится досудебное расследование. По одной из них им может грозить до 10 лет тюрьмы», — рассказал Султанов.